Patrick Beverley est impatient de jouer avec Russell Westbrook

Deux semaines après son transfert en provenance du Jazz, Patrick Beverley s'est présenté devant la presse de Los Angeles pour la traditionnelle conférence de presse. Au sortir d'une séance d'entraînement, et en présence de Russell Westbrook, le nouveau meneur des Lakers a dit tout le bien qu'il pensait de son nouveau coéquipier, et ancien ennemi.

"Je suis super excité" a lancé l'ancien meneur des Rockets et des Clippers à propos de la cohabitation à venir avec Westbrook. "On m'avait demandé il y a deux, trois ans, le nom du joueur avec qui j'ai toujours voulu jouer et Westbrook était le premier nom. Je connais LeBron depuis que je suis un bébé, un rookie dans cette ligue, donc évidemment je veux jouer avec lui."

"Je n'ai jamais joué avec un coéquipier comme ça"

Spécialiste défensif, Patrick Beverley est un bon shooteur à 3-points. En carrière, il a toujours profiter des décalages créés par ses coéquipiers, qu'il s'agisse de James Harden à Houston ou de Kawhi Leonard et Paul George aux Clippers, et il compte bien profiter des ballons ressortis par Westbrook ou même LeBron James. "Je prends une tonne de tirs dans le corner droit" rappelle-t-il. "Russell aime jouer au poste bas à gauche, il aime le faire à droite... Je shoote à 50% dans le coin gauche. Cela fonctionne. Je vais avoir un joueur de plus à mes côtés pour mener le jeu, avec LeBron aussi. Plus il y a de joueurs pour gérer le ballon, meilleure l'équipe est."

Chez Westbrook, il apprécie "cet esprit de compétition, cette rage, cette volonté, cette méchanceté, ce cran..." et il assure qu'il n'a jamais joué avec "un coéquipier comme ça. "Je suis donc très impatient de voir où cela va nous mener" conclut-il. "Évidemment, comme dans toute relation ou tout mariage, nous allons avoir des discussions compliquées. C'est ce qui vient avec la victoire, mais je suis excité par ces discussions, je suis excité par les entraînements. Je suis tout simplement excité à l'idée de pouvoir me mesurer à quelqu'un comme lui".