Pat Beverley rejoint les Bulls

Comme les Clippers avec Russell Westbrook ou le Heat avec Kevin Love, les Bulls ont fait leur marché parmi les joueurs coupés ces derniers jours. A Chicago, on avait un grand besoin d'un meneur de jeu en l'absence de Lonzo Ball, et leur choix s'est porté sur Patrick Beverley.

C'est un retour aux sources pour le plus aboyeur des joueurs NBA puisque l'ancien meneur des Rockets et des Wolves est né à Chicago et il a fait toutes ses classes là-bas. Un enfant du pays dont le caractère colle parfaitement à l'esprit de la ville, et Billy Donovan espère qu'il va apporter toute sa grinta à une formation très décevante cette saison avec un bilan de 26 victoires pour 33 défaites.

Goran Dragic coupé ?

Agé de 34 ans, Beverley a la particularité d'aller en playoffs partout où il passe, que ce soit à Houston, LA Clippers ou Minnesota. Cette saison, il avait été recruté par les Lakers pour apporter de la défense sur le poste 1, et il avait relégué Russell Westbrook sur le banc ! Pas suffisant pour éviter d'être transféré puisque les Lakers s'en étaient séparés le soir de la "trade deadline" pour récupérer D'Angelo Russell.

Revenu à Minnesota, qui l'avait échangé en juillet dernier, il avait négocié son départ, et il rebondit à Chicago. Sa venue va faire un malheureux puisque les Bulls sont contraints de se séparer d'un joueur pour lui faire de la place. C'est Goran Dragic qui pourrait en faire les frais.