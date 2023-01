Passes en carrière : Russell Westbrook double Gary Payton

Tandis que tout le monde a les yeux braqués sur LeBron James dans sa quête de devenir le meilleur marqueur de l'histoire, Russell Westbrook continue lui aussi de grimper dans les différents classements. Après être devenu le roi du triple-double, alors qu'on pensait que Oscar Robertson était intouchable, l'ancien MVP a fait son entrée cette nuit dans le Top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire.

Dans la défaite face aux Nets, Westbrook distribue 10 passes, et il atteint ainsi les 8 972 passes en carrière. C'est six de plus que Gary Payton, qui rétrograde du même coup à la 11e place. A la 9e place, on trouve une autre légende des années 80-90, Isiah Thomas. Moins de 30 passes les séparent, et Westbrook devrait donc encore grimper au classement d'ici le All-Star Game, prévu mi-février.

« Si quelqu’un m’avait dit il y a 15, 20 ans que je finirais dans le Top 10 des meilleurs passeurs, je l’aurais pris pour un fou » a confié Westbrook après la rencontre. « En NBA, je n’ai jamais rêvé d’être dans cette position, ni d’en arriver à ce stade, aux côtés de certains des plus grands joueurs de l’histoire. Je suis vraiment reconnaissant d’avoir l’opportunité de continuer à jouer au plus haut niveau et je ne prends rien de tout ça pour acquis ».

Désormais 10e meilleur passeur de la NBA, Westbrook continue de grimper au classement des meilleurs marqueurs. Il est à moins de 450 points de la 25e place, détenue par Ray Allen avec 24 505 points. Parmi les joueurs en activité, il n'y a que trois joueurs devant lui : LeBron James évidemment, mais aussi ses deux anciens coéquipiers du Thunder, Kevin Durant et James Harden.