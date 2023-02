Pascal Siakam plombé par le bilan collectif des Raptors

All-Star en 2020, Pascal Siakam réalise une saison encore meilleure sur le plan individuel cette année, avec 24.8 points, 8.0 rebonds et 6.2 passes de moyenne, à 47% de réussite au tir. Seule son adresse à 3-points (32%) est en baisse par rapport à sa précédente étoile…

Alors, forcément, il aurait pu être invité au All-Star Game, si les Raptors n’avaient pas été coincés à la 12e place de l’Est, avec un bilan négatif (24 victoires - 30 défaites).

"C'est comme ça, je ne peux rien y faire", explique la Camerounais. "Je ne joue pas pour ce genre de choses. Les récompenses individuelles, c'est génial, mais ce n'est pas ma motivation. Dans le même temps, on préfère se mettre dans une position où il n'y a pas de débat. C'est toujours facile de dire qu'on aurait pu faire plus ou mieux, c'est facile de pointer certaines choses du doigt. Mais c'est comme ça : je dois me regarder dans la glace et faire mon possible pour que ce soit une évidence d'être All-Star."

Pour Nick Nurse, son coach, c’est évidemment le bilan collectif qui a pesé.

"Dans le passé, on a été dans les meilleures équipes de la conférence Est et on a eu plusieurs All-Stars", rappelle le technicien. "Cette année, on n'est pas à la place qu'on souhaiterait donc je pense que l'absence de Siakam en est une conséquence directe. C'est le message commun des coaches : gagner, c'est important dans les votes. C'est décevant car je veux que mes joueurs atteignent leurs objectifs individuels."