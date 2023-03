Pas de triple-double pour Giannis Antetokounmpo

"Bien mal acquis ne profite jamais"... C'est la morale de l'histoire de ce triple-double réalisé par Giannis Antetokounmpo dimanche soir face aux Wizards. Alors qu'il restait trois secondes à jouer, et que le match était plié, le "Greek Freak" s'est placé sous le cercle, et au lieu de faire tourner le chrono, ou même shooter, il a envoyé la balle sur la planche, puis l'a récupérée. Objectif ? Prendre un 10e rebond, synonyme de triple-double, son 4e de la saison.

D'autres avant lui avaient déjà "forcé" pour réaliser un triple-double, mais on n'imaginait pas Giannis se mettre à leur niveau. D'autant qu'il en a déjà réalisé une trentaine en carrière. « Au départ, je pensais à marquer, et puis après je me suis dit que le mieux était de garder la balle » s'était-il justifié en conférence de presse, ajoutant le petit clin d'oeil complice. « J’ai essayé de la jouer intelligemment, et d’une certaine façon, j’ai volé ce triple-double. »

Sauf que la NBA en a décidé autrement ! La commission chargée de revoir chaque rencontre a décidé de lui enlever ce rebond. Pourquoi ? Parce que le réglement stipule qu'un rebond est la conséquence d'un tir raté, or sur l'action, Giannis ne cherche pas à marquer. Il se contente de balancer la balle sur la planche, comme s'il se faisait une passe à lui-même. Cette décision ne va évidemment pas le traumatiser, mais il a finalement été doublement perdant dans l'histoire puisque cette histoire va un tout petit peu écorner son image.