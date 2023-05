Pas de suspension pour Nikola Jokic après son altercation avec le propriétaire des Suns

Mat Ishbia avait expliqué ne pas vouloir que Nikola Jokic soit suspendu : il a été entendu. Plutôt que de le suspendre, la NBA a infligé une amende de 25 000 dollars au pivot des Nuggets pour son geste - « contact inapproprié avec un spectateur » - en direction du nouveau propriétaire des Suns.

La scène était survenue peu de temps avant la pause du match 4 à Phoenix, entre Suns et Nuggets. Alors que le spectateur pas comme les autres en question avait hérité du cuir, le pivot serbe avait cherché à le lui prendre afin de reprendre le jeu, occasionnant un début d'échauffourée. Sur le moment, le double MVP avait écopé d’une faute technique.

« C’est dingue que Nikola prenne une faute technique dans cette situation, s’était agacé son coach, Mike Malone. Il va chercher la balle et un fan la garde comme s’il voulait faire partie du match. Donne la balle, c’est tout. Et que ce soit Ishbia ou pas, je m’en fous. » « Je sais qui il est, mais c’est un fan, non ?, avait formulé son joueur. Comme c’est un fan, il ne peut pas influencer la rencontre en gardant la balle. »

« Suspendre ou mettre à l’amende quelqu’un pour l’incident de la nuit dernière n’est pas une bonne chose, avait réagi de son côté le dirigeant de la franchise de l’Arizona. J’ai beaucoup de respect pour Nikola Jokic et je n’ai pas envie de voir ce genre de choses. Je suis enthousiaste pour le Game 5 ! Allez les Suns ! »