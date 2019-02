Pas de nouveau titre pour Curry, Harris sacré à 3 points

S’il est né dans l’Ohio, Stephen Curry a grandi à Charlotte, une ville où son père, Dell, évoluait, et qui accueille le week-end All-Star.

Engagé dans le concours à 3 points, le meneur des Warriors, déjà sacré en 2015, a dû se contenter de la deuxième place, avec un score de 24 points en finale. Son frère, Seth (Blazers), s’est lui arrêté au premier tour (16 points), comme Dirk Nowitzki (17 points).

Et c’est le joueur des Nets Joe Harris (26 points) qui l’a emporté, l'arrière des Kings Buddy Hield (19 points) complétant le podium.

Le Skills Challenge, un parcours qui consiste à dribbler, passer et tirer le plus vite et le plus efficacement possible, a lui été remporté par Jayson Tatum (Celtics), vainqueur en finale de Trae Young (Hawks) grâce à un tir du milieu de terrain.