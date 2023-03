Pas de Julius Randle avant les playoffs

Il est mal retombé sur le pied de Bam Adebayo après un rebond. Mercredi, lors de la rencontre des Knicks face au Heat, Julius Randle a été victime d’une entorse à la cheville gauche. L’intérieur, dont l’équipe était parvenue à s’imposer malgré son absence, avait dû quitter ses coéquipiers après seulement 15 minutes de jeu et 3 points inscrits.

Conséquence de cette blessure, le gaucher sera indisponible pour les deux prochaines semaines, soit la durée de la fin de la saison régulière, « play-in » compris. Sa blessure sera réévaluée quelques jours avant le probable premier match de playoffs des Knicks, très bien partis pour conserver leur place dans le Top 6 jusqu’au bout à l’Est.

Avec un bilan actuel à 44 victoires pour 33 défaites, les New-yorkais sont bien installés à leur 5e place, avec quatre victoires de retard sur les Cavs, et surtout plus de deux matchs d’avance sur leurs poursuivants, les Nets. Les Knicks, qui viennent d’enregistrer le retour de Jalen Brunson, vont bénéficier d’un calendrier abordable pour terminer leur saison, avec notamment deux rencontres face aux Pacers et une autre face aux Wizards.