Parker, le monde du sport lui rend hommage

Contrairement à Dirk Nowitzki et Dwyane Wade, qui ont raccroché cette année, Tony Parker n’aura donc pas de tournée d’adieu en NBA. Comme il l’explique dans une longue interview accordée au quotidien L’Equipe, qui lui consacrera sa une mardi, le meneur de jeu français (37 ans), quadruple champion NBA avec les San Antonio Spurs, ne se voyait pas parader une dernière année sous le maillot des Charlotte Hornets. "Je serai toujours considéré comme un Spur", dit-il.

Soudaine mais pas si imprévisible que ça, l’annonce de sa retraite a tout de même profondément marqué le monde du sport qui, sur Twitter, n’a pas tardé à saluer cet immense joueur. "Merci Tony !", résume parfaitement la fédération française de basket-ball, suivie par son président Jean-Pïerre Siutat: "Merci pour cette magnifique carrière. Assurément le plus grand joueur de l’histoire du basket français, mais aussi un des plus grands au pays où le basket est roi."

Et si Nicolas Batum, son coéquipier outre-Atlantique cette saison, lui donne rendez-vous pour une réunion entre dirigeants de l’ASVEL, dont "TP" est le président et lui le directeur des opérations basket, les hommages vont bien au-delà du basket. "Immense respect ! Autant d’années au plus haut niveau, très fort. Merci de nous avoir fait tant vibrer ! À très vite champion", a ainsi tweeté Tony Estanguet, le président du comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Merci Tony !

Merci pour cette magnifique carrière @tonyparker Assurément le plus grand joueur de l'histoire du basket français, mais aussi un des plus grands au pays où le basket est roi @NBA @FRABasketball

Fier d'avoir pu jouer avec toi ! Enorme RESPECT T.P.

Félicitations pour ta carrière et tout ce que tu as accompli pour le basket et le sport français... Merci d'avoir été là pour moi depuis les premiers jours de ma carrière et de m'avoir toujours aidé. Tout commence maintenant pour toi ! À mercredi, réunion 11:30, don't be late!

Carrière unique et exceptionnelle. Trop fier d'avoir été aux côtés @tonyparker depuis l'Insep. Un seul mot: merci @ffbasketball @LNBofficiel

Immense respect ! Autant d'années au plus haut niveau, très fort Merci de nous avoir fait tant vibrer ! À très vite champion

Un immense bravo pour cette formidable carrière sportive !



Quelle fierté de continuer d'écrire l'histoire du basket français ensemble... #TeamASVEL #MerciTP

Merci pour tout et à très bientôt autour des parquets de #JeepELITE !

Merci à toi pour toute l’inspiration que tu as pu générer...

LÉGENDE

@OL @LDLCASVEL @OLfeminin Tony ce que tu as fait est exceptionnel et tu vas continuer de nous faire rêver avec un LDLCAsvel au Zénith... Tony tu es un exemple pour tous les sportifs mais aussi pour tous les entrepreneurs #amazingTony

Merci pour tout @tonyparker et notamment pour des moments comme ceux-là @InterieurSport