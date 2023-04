Paolo Banchero logiquement élu rookie de l'année

C'était sans doute un des trophées les moins disputés de cette saison régulière. Sans surprise, Paolo Banchero a logiquement été élu Rookie de l'année par les votants avec 494 points. L'intérieur du Magic a ainsi largement devancé Jalen Williams et Walker Kessler.

Une décision logique tant Banchero a été bon pour sa première année en NBA avec 20 points, 6.9 rebonds et 3.7 passes de moyenne. Il a répondu aux attentes, enchaîné les titres de rookie du mois dans la conférence Est et Orlando a réalisé une saison bien meilleure que prévu avec 34 victoires. Soit douze de plus que la saison passée.

Le premier choix de la Draft 2022 succède ainsi à Scottie Barnes de Toronto dans ce palmarès et devient aussi le troisième joueur d'Orlando à remporter ce trophée, après Shaquille O’Neal en 1993 et Mike Miller en 2001.