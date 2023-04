Paolo Banchero hésite entre « Team USA » et la sélection italienne

États-Unis ou Italie ? « Je ne sais pas encore, c’est une question qu’on me pose tout le temps », rétorque Paolo Banchero au sujet de son envie de jouer en sélection américaine ou italienne, à quelques mois de la prochaine Coupe du monde. Le favori pour le titre de rookie de l’année dispose en effet de la double nationalité et avait récemment échangé avec le sélectionneur italien, Gianmarco Pozzecco.

« Mon père s’appelle Mario, son frère Giulio et un autre Angelo, énumère le joueur du Magic. On a tous des noms italiens et bien sûr, en grandissant, je me demandais pourquoi. Mais mon père et moi n’avons jamais été en Italie. On essaye de s’organiser pour y aller cet été car mon père m’a toujours dit qu’il voulait m’y amener tôt ou tard pour rencontrer ce côté de notre famille qui y vit toujours. J’ai eu l’opportunité d’obtenir un passeport italien, donc je l’ai saisie. »

Ce futur voyage sera-t-il le déclic pour le joueur de 20 ans, déjà passé par les sélections américaines ? « Ce qui est absurde, c’est que j’ai déjà fait plusieurs essais avec Team USA pour les équipes de jeunes, rappelle-t-il. Mais j’ai toujours été rejeté. Quand j’étais au lycée, Team USA m’a déçu plus d’une fois honnêtement. Ils m’ont coupé plusieurs fois, ce qui m’a laissé un goût amer. »

« Et puis à 16-17 ans, la fédération italienne a contacté mon père et (…) s’il n’y avait pas eu le Covid, j’aurais probablement déjà joué pour la sélection italienne à 17 ou 18 ans, poursuit-il. Mais tout s’est arrêté et je suis allé à l’université. Maintenant que j’ai été le n°1 de la Draft, les choses ont changé. Surtout à la tête de la fédération américaine, où il y a Grant Hill, un ancien de Duke et d’Orlando, comme moi. En gros, j’ai une décision à prendre... »