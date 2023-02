Paolo Banchero adoubé par Kevin Durant et Carmelo Anthony

Si les basketteurs NBA ne semblent plus vraiment intéressés par le All-Star Game, ils aiment toujours se rendre au All-Star Weekend. Notamment parce que toute la ligue s’y réunit et qu’on peut donc y croiser beaucoup de monde. Paolo Banchero a ainsi pu discuter avec Kevin Durant et Carmelo Anthony.

« J’ai passé beaucoup de temps à leur parler et j’ai pu me connecter à eux. J’en suis ressorti motivé. Ils m’ont donné beaucoup de conseils et on a échangé nos numéros. Je ne réalisais pas à quel point ils étaient fans de moi, ils me l’ont fait savoir. »

KD et Melo adorent ainsi visiblement le jeu du rookie d’Orlando…

« Être adoubé par eux, c’est tout ce que j’avais besoin d’entendre. Je n’avais rien besoin d’autre, de la part de personne, car entendre tout ça de leur part était incroyable. »

Mais qu’ont pu dire Kevin Durant et Carmelo Anthony au premier choix de la Draft 2022 pour le mettre de si bonne humeur ?

« Ils croient vraiment que je peux être le meilleur joueur de la ligue un jour », assure l'intéressé. « Évidemment, ce ne sera pas simple, mais ils voient ça en moi et ils croient en moi. Ils me soutiennent, ils sont fans de moi et ils me regardent à distance. Rien que ça, ça m’a surpris, je l’ignorais. Quand vous entendez ça de la part de telles légendes, qui ont fait tout ce que vous souhaitez faire dans cette ligue, ça signifie beaucoup. »