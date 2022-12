Ousmane Dieng encore victime d'une fracture au poignet droit

Ousmane Dieng avait déjà raté la fin de la Summer League suite à une fracture au poignet droit. Quelques mois plus tard, le 11e choix de la dernière Draft retourne à l’infirmerie pour une nouvelle fracture au niveau de ce poignet droit…

Son club d’Oklahoma City annonce une absence d’au moins six semaines. Un coup dur pour l’ancien coéquipier d’Hugo Besson aux New Zealand Breakers, qui a eu l’occasion de disputer 14 matchs NBA depuis le début de saison avec plus de 15 minutes de jeu en moyenne. Il s’était d’ailleurs montré lors de son dernier match avec le Thunder, en compilant 15 points à 6/8 au tir et 5 rebonds en 19 minutes dans une victoire face à Atlanta.

Cette blessure est intervenue en G-League, où Ousmane Dieng s’était montré performant avec 15.8 points, 8.3 rebonds et 4.1 passes décisives en moyenne sur 11 matchs. On ne devrait donc pas voir l’ailier tricolore de 19 ans avant février. Un contretemps, même si le Thunder n’est pas pressé avec son joueur, que le club entend tranquillement développer entre la G-League et la NBA.