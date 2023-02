Orlando inflige un nouveau revers à Charlotte

Cette affiche entre deux équipes du bas de tableau de la conférence Est ne promettait pas un grand spectacle et on a rapidement eu la confirmation que le niveau de jeu ne serait pas éblouissant. Surtout que le Magic était privé de Mo Bamba et Jalen Suggs qui purgent une suspension après la bagarre face à Minnesota. Les Hornets ont mieux entamé la partie, en menant à l'issue du premier quart-temps (37-28). Puis le Magic retrouve des couleurs en deuxième quart-temps.

Les efforts des Floridiens pour arracher des fautes et prendre des rebonds offensifs (18 prises au total) vont faire mal aux Hornets, pendant toute la partie et vont compenser leur maladresse. Terry Rozier peut marquer 21 points en première période, il est seul et Orlando a repris les commandes à la pause (58-62). En seconde mi-temps, LaMelo Ball (33 points, dont 26 après la pause) se montre enfin mais Orlando garde le contrôle de la partie avant le début de dernier quart-temps.

C'est le meneur de jeu des Hornets qui relance son équipe avec deux paniers primés de suite dans les premières secondes du dernier acte. Mais Mason Plumlee est maladroit aux lancers-francs (0/4 dans ce match), comme le reste de ses coéquipiers, au pire moment et Franz Wagner peut conclure et permettre au Magic de s'imposer 113-119 avec 22 points de Paolo Banchero. C'est une quatrième défaite de suite pour les Hornets et une deuxième victoire consécutive pour les hommes de Jamahl Mosley.