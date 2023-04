Optimisme pour Giannis Antetokounmpo

Le premier week-end de playoffs a laissé de traces avec une main fracturée pour Tyler Herro, et deux sorties sur blessures de superstars : Ja Morant et Giannis Antetokounmpo. Face à Miami, le double MVP n'a joué qu'une dizaine de minutes, à cause d'une vilaine chute dans le premier quart-temps. Lors d'une pénétration dont il a le secret, il se heurte à Kevin Love qui joue le passage en force, et le "Greek Freak" retombe lourdement sur le dos.

Depuis la défaite des Bucks, Giannis a passé des radios et une IRM, et les examens n'ont révélé aucune lésion. En clair, il souffre d'un gros bleu au niveau des lombaires, et a priori,il sera en tenue mercredi soir pour la deuxième manche. « Je dirais qu’il a encore mal mais il y a du mieux » rapporte Mike Budenholzer, le coach de Milwaukee. « Nous allons continuer de le surveiller pendant les prochaines 24 heures, voire deux jours. On a sans doute de la chance d’avoir deux jours pleins entre les deux matches. Je pense que c’est plutôt positif, qu’il y a plutôt de l’optimisme, mais nous verrons comment il se sent demain ou les deux prochains jours. »

Même si Jrue Holiday assure que l'effectif est assez riche pour combler une éventuelle absence de son leader, cet optimisme est une très bonne nouvelle pour les Bucks, tête de série numéro 1 de la conférence Est. Comme on a pu le voir dimanche, les Bucks sont une équipe friable sans lui, et le bilan est de 11 victoires pour 8 défaites lorsque Giannis est absent.