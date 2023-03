On ne reverra pas Ben Simmons cette saison

Après une campagne précédente marquée par son bras de fer avec les Philadelphia 76ers, son transfert vers les Brooklyn Nets mais surtout des problèmes physiques qui l’avaient empêché de disputer le moindre match, Ben Simmons espérait bien se relancer cette année.

Le problème, c’est qu’entre le contexte toujours aussi instable des Nets, avec les départs successifs de Kyrie Irving et Kevin Durant, et ses propres problèmes physiques, l’Australien n’a pas vraiment réussi à relancer sa carrière. Il n’a ainsi pu disputer que 42 matchs et sa franchise vient d’annoncer qu’il ne reviendrait pas cette saison, la faute à un problème nerveux au niveau du dos.

Le début d’un nouveau calvaire pour le All-Star, qui a tourné à 6.9 points, 6.3 rebonds et 6.1 passes de moyenne quand il a pu jouer, mais que Jacque Vaughn avait bien du mal à utiliser. Le coach a ainsi plusieurs fois admis que l’absence de tir extérieur de l’ancien Sixer le rendait quasiment inutilisable avec un pivot non shooteur comme Nic Claxton à ses côtés.

La bonne nouvelle pour Ben Simmons, c’est que les deux prochaines années de son contrat, à 38 puis 40 millions de dollars, sont pleinement garanties.