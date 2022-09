Olivier Sarr avec les Blazers

Selon ESPN, le Français Olivier Sarr (2m13, 23 ans) a décroché une invitation au camp d'entraînement de Portland, et il sera en concurrence avec six joueurs pour décrocher une place dans l'effectif final. Il s'agit d'un contrat non garanti, et s'il n'est pas retenu, il pourra jouer en G-League ou récupérer le deuxième "two-way contract" de la franchise.

Formé à Wake Forest puis Kentucky, Sarr a profité des nombreux forfaits liés au Covid pendant l'hiver dernier pour s'inviter dans l'effectif du Thunder, et y réaliser de jolis choses. En 22 matches, il a tourné à 7 points et 4.2 rebonds de moyenne, et il a même réalisé quelques grandes performances comme ses 24 points en 22 minutes avec un 5 sur 6 à 3-points contre les Suns.

Future doublure de Jusuf Nurkic ?

A l'époque, il avait expliqué qu'il prenait chaque match comme "un entretien d'embauche". « Je veux simplement être prêt à chaque fois. Que ce soit en défense ou en attaque, ou simplement pour être un bon coéquipier, ces matchs sont des entretiens d’embauche et j’essaye d’en tirer le meilleur parti. »

A Portland, il sera en concurrence avec Norvel Pelle pour être la doublure officielle de Jusuf Nurkic, le pivot de la Bosnie-Herzégovine.