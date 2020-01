OKC s'offre Houston, Philadelphia domine Boston

Russell Westbrook receives a massive standing ovation as he's introduced back in Oklahoma City for the first time! pic.twitter.com/EgtvXCGSos

Jeudi 9 janvier 2020

C’était le match des retrouvailles à la Chesapeake Arena ! Oklahoma City, emmené par l’ancien joueur de Houston, Chris Paul, recevait les Rockets de James Harden et Russell Westbrook, les anciens du Thunder. Et à domicile, OKC n’a pas fait de cadeaux à ses anciennes stars, en s’imposant 113-92., mais pour une fois, il n’a pas été vraiment aidé par Harden, qui lui a laissé la vedette et s’est « contenté » de 17 points (2 sur 9 à 3 points). Il faut dire qu’en face, le Thunder a été brillant, et a mené ce match de la troisième à la dernière minute, avec une avance grimpant jusqu’à +30 en fin de match (60-48, mt). Danilo Galinari termine avec 23 points et 11 rebonds, alors que Chris Paul a été omniprésent, avec 18 points, 6 rebonds, 5 passes et 4 interceptions ! De bon augure avant le choc face aux Lakers samedi.Un autre choc se déroulait ce jeudi, mais cette fois dans la Conférence Est. Et Philadelphia a infligé une troisième défaite consécutive à Boston : 109-98. Les C’s ont pourtant mené de quinze points au milieu du deuxième quart, mais à la mi-temps, les 76ers étaient déjà un peu revenus (48-55), avant de prendre l’avantage dans le troisième quart et dérouler dans le dernier, remporté 32-18.alors que Ben Simmons a cumulé 19 points et 9 rebonds. En face, Kemba Walker, au lendemain de la première expulsion de sa carrière, est cette fois allé au bout du match et a inscrit 26 points (24 pour Marcus Smart). Malgré cette série de défaites, Boston reste troisième, mais Philadelphia (5eme) compte désormais le même nombre de victoires (25).Toujours à l’Est, Cleveland (13eme), qui restait sur cinq défaites de suite, est allé l’emporter 115-112 après prolongation à Detroit (10eme), et prend donc sa revanche sur les Pistons, qui étaient venus gagner 113-115 dans l’Ohio deux jours plus tôt. Detroit (sans Blake Griffin) a pourtant mené pendant l’immense majorité du match, avec une avance allant jusqu’à +13 dans les deuxième et troisième quarts. Mais Cleveland est revenu petit à petit, et c’est Tristan Thompson qui a emmené les deux équipes en prolongation en marquant un lancer-franc à 24 secondes de la fin (102-102). «Il en a mis quatre durant la prolongation, remportée 13-10 par les Cavs. Sekou Doumbouya termine quant à lui avec 8 points en 20 minutes.Enfin, le dernier match de la nuit a vu la victoire de Minnesota sur Portland. Les Wolves, toujours privés de Karl-Anthony Towns, l’ont emporté 116-102 face à une équipe qui a quasiment le même bilan et qui luttera également jusqu’au bout pour la 8eme place à l’Ouest. Si les Blazers, vainqueurs du premier quart 34-28, ont bien débuté le match, ils ont ensuite été renversés par Minnesota, avec un 31-13 et un 41-27 encaissé dans les deuxième et troisième quart, la faute notamment à Andrew Wiggins (23pts, 8pds). En face, le trio Lillard- McCollum – Anthony a été réduit à 20, 15 et 8 points.Detroit Pistons -: 112-115 ap>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 20 minutes de jeu, 8 points (3 sur 5 aux tirs dont 2/2 à 3pts), 1 rebond, 1 passe, 1 contre, 1 ballon perdu, 4 fautes- Boston Celtics : 109-98>>> Vincent Poirier (BOS), blessé à la main, n'a pas joué- Portland Trail Blazers : 116-102>>> Stats de Jaylen Hoard (POR) : 17 minutes de jeu, 8 points (3 sur 7 aux tirs dont 0/1 à 3pts), 4 rebonds, 2 interceptions, 2 contres subis, 1 ballon perdu- Houston Rockets : 113-92>>> William Howard (HOU) n'a pas joué