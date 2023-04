Objectif 20 saisons pour Kevin Love

Le 26 juin 2008, les Grizzlies sélectionnent Kevin Love, échangé dans la foulée vers Minnesota, à la cinquième position de la draft. Quinze ans plus tard, l’ancien joueur des Wolves est toujours dans la grande ligue. Et ce n’est pas fini.

« Je ne sais pas si je vais atteindre les 20 saisons, mais j’ai toujours cet objectif en tête, fixe l’intérieur. J’aimerais jouer le plus longtemps possible tant que le physique tient. Je me sens vraiment bien physiquement en ce moment. »

Il n’a pas vraiment eu l’occasion de le montrer cette semaine, lors de cette première manche de play-in perdue avec le Heat, face aux Hawks. Le joueur de 34 ans n’a bénéficié que de trois minutes de jeu. À voir s’il est plus utilisé la nuit prochaine, face aux Bulls contre lesquels les Floridiens joueront leur saison. En cas de défaite, direction les vacances ; de victoire, les playoffs.

Ironie de l’histoire, les Cavs, avec qui il avait démarré la saison, connaissent déjà leurs adversaires au premier tour des playoffs, les Knicks. « Professionnellement, ça a été la chose la plus dure que je n’ai jamais faite », juge Kevin Love au sujet de son départ négocié de l’Ohio, où il évoluait depuis 2014 et avait gagné le titre en 2016.

« J’ai compris que je pouvais venir ici et jouer de suite, que ce soit comme titulaire ou remplaçant, poursuit le vétéran sur son arrivée à Miami. Je ne suis pas venu pour prendre 15 tirs ou en demander plus. Je voulais simplement avoir un impact et parfois ça ne se voit pas dans les statistiques. J’en suis à ce stade de ma carrière. »

Avec des ambitions toujours d’actualité : « Je voulais faire partie de cette équipe qui allait faire les playoffs et qui, j’espère, allait y faire un bon parcours. Le bonheur est dans la quête du titre. »