Ntilikina scotché sur le banc

DNP-CD. Voilà cinq lettres synonymes de mauvaise soirée pour Frank Ntilikina. Elles traduisent, sur une feuille de match NBA, le fait qu'un joueur n'ait pas foulé le parquet, sur décision de son entraîneur ("Did Not Play - Coach Decision"), et donc pas parce qu'il est blessé. Le meneur français y a eu droit vendredi soir, lors du derby de New York perdu par les Knicks à Brooklyn (113-109), deux jours après un déplacement à San Antonio, où il n'était entré que trois petites minutes.

All the talk in the offseason about how good Frank Ntilikina was playing in the Fiba World Cup... & he's played 3 total minutes in two games so far for the Knicks. — Justin Termine (@TermineRadio) October 26, 2019

Et dire que Ntilikina abordait sa troisième saison NBA rasséréné après une Coupe du monde réussie avec l'équipe de France. A défaut d'affoler les compteurs sur le plan statistique (8 points de moyenne en 19,5 minutes), ce qui n'est pas son genre, l'ancien joueur de Strasbourg, sous les ordres de son "mentor" Vincent Collet, avait confirmé qu'il était capable d'être un excellent élément sur le plan défensif, au plus haut niveau international, tout en étant capable de marquer des paniers dès qu'il prend un peu confiance en son tir (16 points en demi-finale contre l'Argentine). En quarts de finale, face... aux Etats-Unis, il avait été l'un des meilleurs joueurs sur le parquet.

Fizdale ne compte pas sur lui

Cela paraît maintenant un lointain souvenir. A New York, le coach David Fizdale, arrivé en 2018, semble toujours aussi peu compter sur le meneur français, dont la deuxième saison dans la ligue, l'an passé, avait été beaucoup plus difficile que la première, quand Jeff Hornacek était sur le banc. Ntilikina avait déjà vu son temps de jeu décroître en pré-saison, après des performances en demi-teinte, et ses deux pertes de balle et son tir manqué à San Antonio ont conduit Fizdale à le rappeler immédiatement sur le banc, sans qu'il ait le temps de prendre ses marques. Face aux Nets, et à Kyrie Irving, l'un des plus grands talents offensifs de la ligue à son poste, les qualités défensives de Ntilikina n'ont pas suffi pour qu'il puisse gratter quelques minutes sur le parquet.

Le malheur de Ntilikina est de tomber dans une franchise en pleine reconstruction, où les dirigeants ont empilé les joueurs à l'intérieur, mais également au poste de meneur de jeu. Dennis Smith Jr, en grosse difficulté également en ce début de saison, était arrivé en février dernier dans l'échange qui a envoyé Kristaps Porzingis, la star des Knicks, à Dallas. Elfrid Payton, signé cet été pour deux ans, avait gagné ses galons de titulaire pour ce match à Brooklyn, mais la hiérarchie est susceptible d'être constamment remise en cause par le très contesté Fizdale, qui a également utilisé à la mène Allonzo Trier et le prometteur rookie R.J. Barrett. Pour Ntilikina, l'horizon est loin de se découvrir à New York, un peu plus de deux ans après une Draft, où il est devenu le Français sélectionné le plus haut (8e choix). A seulement 21 ans, on en vient à se dire que seul un transfert, régulièrement évoqué, pourrait lui permettre de se relancer.