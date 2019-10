Ntilikina rate le coche

Il aura donc fallu attendre quatre matches - et un sacré concours de circonstances - pour que David Fizdale finisse par donner sa chance à Frank Ntilikina. Le jeune meneur de jeu français (21 ans), qui avait jusque-là dû se contenter de miettes (3 minutes face aux Spurs, 18 secondes contre les Celtics) et n’avait même pas participé au derby devant les Nets, a passé 22 minutes sur le parquet du Madison Square Garden, la nuit dernière, lors de la victoire de New York contre Chicago (105-98). La première de la saison pour les Knicks.

GREAT 1st win tonight!!! There is no place like the Garden when the crowd is rocking like that!! #NewYorkForever — Frank Ntilikina (@FrankLikina) October 29, 2019

Fait-il voir un lien entre ce résultat et la présence du "French Prince" ? Pas vraiment. S’il a pu jouer autant, c’est d’abord parce qu’il a bénéficié de l’absence de Dennis Smith Jr. mais aussi de la blessure aux ischio-jambiers contractée par Elfrid Payton pendant la rencontre. Une belle opportunité qu’il n’a pas su saisir. En rendant une copie quasi-blanche (0 point à 0/6 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes et 3 ballons perdus), avec un différentiel négatif (-3), l’ancien Strasbourgeois a raté l’occasion de se rendre précieux dans la rotation extérieure.

"Frank a été fantastique, a pourtant apprécié son entraîneur en conférence de presse. Il a donné le ton défensivement, il a fait de bonnes actions et a bien organisé le jeu. Ses shoots auraient pu rentrer mais la chose dont je suis fier, c’est qu’il est toujours resté prêt. Mais je savais qu’il l’était et je suis fier de ses efforts." Dans une ligue où il faut être bon des deux côtés du terrain pour s’imposer, il lui faudra apporter plus offensivement pour chambouler une hiérarchie qui, quoi qu’en dise David Fizdale, est déjà bien établie à son poste…