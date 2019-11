Ntilikina et les Knicks (encore) dans le dur

L’embellie aura été de courte durée. A son avantage, vendredi, à Dallas avec 14 points, 6 rebonds, 4 passes et 4 interceptions, Frank Ntilikina est retombé dans ses travers. Après avoir dû se contenter de 4 points face aux Cavaliers, dimanche, le jeune Français a enchaîné avec un match à 3 points à 1 sur 4, 4 passes et 3 interceptions en 29 minutes à Chicago.

Et la soirée a également été douloureuse pour les Knicks, battus 120-102 après avoir sombré dans la dernière ligne droite. Au coude à coude après les trois premiers quarts (85-85), les New Yorkais y ont encaissé un 35-17 fatal malgré les 21 points-9 passes de RJ Barrett ou les 22 points-9 rebonds de Marcus Morris. De quoi leur valoir une huitième défaite en 10 matches.

Côté Bulls, si Zach LaVine a été à son avantage, terminant avec 25 points à 9 sur 19, et si Wendell Carter Jr a ajouté 17 points et 12 rebonds, le plus en vue a été Coby White, sorti du banc pour inscrire 27 points à 8 sur 14 dont 7 sur 11 à trois points en 27 minutes.