Ntilikina a joué… 18 secondes

Ça ne s’arrange pas pour Frank Ntilikina à New York. Non utilisé la veille à Brooklyn, le meneur des Knicks a cette fois eu le droit… à 18 secondes de temps de jeu samedi soir lors de la troisième défaite en autant de matches de son équipe, contre les Celtics (95-118).

"Il n’y a aucun problème, a ensuite assuré son coach, David Fizdale. Frank aura sa chance. Il n’y a eu que 3 matches depuis le début de saison, pas 40."

Le rookie new-yorkais R.J. Barrett compile 26 points et 7 rebonds, alors que, chez les visiteurs, Kemba Walker (32 points) finit meilleur marqueur du match.

"There's no issue" with Frank Ntilikina, David Fizdale says. "Frank will get his opportunities. You're talking about 3 games into the season. Not like it's 40." Fizdale seems willing to stick with Dennis Smith Jr. but concedes that his jumper has been impacted by confidence woes. pic.twitter.com/BM5pHwHYzC