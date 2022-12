Nikola Vucevic, soutien numéro 1 d'Evan Fournier

Amis dans la vie, Evan Fournier et Nikola Vucevic auraient aimé faire toute leur carrière ensemble, du côté d'Orlando. Malheureusement, leurs dirigeants en ont décidé autrement, et désormais il leur faut attendre les rencontres entre les Knicks et les Bulls pour se retrouver sur un terrain. Sauf que cette semaine, le Monténégrin était tout seul sur le parquet puisque son pote n'entre plus dans les plans de son coach, Tom Thibodeau.

« C’est dur (pour lui). Mais ce que je sais de lui, c’est que c’est un immense compétiteur. Il joue pour gagner. Il donnera tout » explique le pivot des Bulls au New York Daily News. « C’est clair que c’est difficile pour lui de ne pas être en mesure de jouer. Surtout qu’il est dans les meilleures années de sa carrière, et qu’il sort aussi d’une belle saison. »

Un profil très recherché

Pour Vucevic, "c’est difficile pour quelqu’un qui est au sommet de son jeu, et qui est très respecté en NBA" de ne pas jouer. A 30 ans, Fournier a encore beaucoup à donner, et son Euro a prouvé qu'il faisait toujours partie des meilleurs attaquants européens. L'ancien pivot du Magic assure que Fournier a toujours sa place en NBA. A New York ou ailleurs.

« Il a beaucoup de qualités. Son tir est très bon. Il est très bon dans le jeu à deux. C’est un joueur très intelligent. Des joueurs comme lui sont très recherchés en NBA » conclut Vucevic. « Je ne veux pas faire de vagues, mais si ça ne se passe pas avec les Knicks, je suis sûr que ça se passera ailleurs. Ce qui n’est pas inquiétant, c’est que les gens connaissent sa valeur, ses qualités et son niveau de jeu. Ce n’est pas comme s’il avait été nul et qu’il avait perdu son talent. Il jouait toujours bien ».