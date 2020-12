Nikola Jokic, une rentrée de Hall of Famer

Nikola Jokic est en avance sur ses temps de passage ! En 2018 et en 2019, il avait attendu le deuxième match de la saison pour réaliser un triple-double. Cette année, il y est parvenu dès la reprise. Ou plutôt dès le 3eme quart-temps du premier match de la saison. Malgré la défaite de Denver contre Sacramento (122-124), le Serbe a encore délivré une prestation incroyable : 29 points, 15 rebonds, 14 passes décisives, 3 contres en 42 minutes. Le Joker n'avait pas encore passé 35 minutes sur le parquet de la Ball Arena qu'il avait déjà des statistiques supérieures à 10-10-10. Avec cette performance, le pivot a prouvé que dans le Colorado, c'est bien lui le franchise player. A lui tout seul, il a eu plus d'impact que ses principaux lieutenants : Jamal Murray et Michael Porter Jr. Le Canadien est notamment passé au travers de son match, laissant son intérieur bien seul face aux Kings.

Nikola Jokic, promis au Hall of Fame ?



Sur le parquet, Nikola Jokic sait tout faire. Et pour un pivot, c'est vraiment exceptionnel. Avec son 42eme triple-double en carrière, le joueur de 25 ans va tout droit vers le livre des records. Quand il aura égalé Fat Lever pour devenir le neuvième joueur de l'histoire de la NBA avec le plus de triple-doubles, peut-être dès samedi, il n'y aura plus que des joueurs en activité ou des joueurs introduits au Hall of Fame devant lui dans ce classement. Parmi eux, Wilt Chamberlain, le seul poste 5 qui a fait mieux que lui. Efficace comme toujours, le natif de Sombor est aussi plus affuté que jamais. Parfois moqué à cause de son embonpoint ces dernières années, le Joker ne fait plus rire personne depuis qu'il a perdu ses kilos en trop pour être encore meilleur sur le terrain.

Malheureusement pour lui, ça n'a pas été suffisant pour offrir une première victoire aux Nuggets. Si tout faire ne l'a pas empêché de tourner à 61% aux tirs, le pivot a gâché une balle de match. A moins de 3 secondes du buzzer de la prolongation, il a perdu le ballon et Buddy Hield en a profité pour offrir la victoire à Sacramento. Si l'intérieur veut se rattraper, il pourrait faire un carton contre les Clippers ce samedi. Et reprendre ses habitudes de triple-double lors du deuxième match de la saison.