Nikola Jokic, un 10e triple-double en playoffs

Les stats en playoffs sont rarement mis en avant par les statisticiens mais cette nuit, Nikola Jokic est devenu le 8e joueur de l'histoire à franchir la barre des 10 triple-double en playoffs. Le Serbe a été royal dans la victoire des Nuggets face aux Suns avec 29 points, 13 rebonds et 12 passes. Le tout à 60%, et il devient du même coup le numéro 1 des pivots puisque Wilt Chamberlain s'était arrêté à 9 triple-double en carrière.

Un 10e triple-double, synonyme de victoire, et on est évidemment davantage dans les standards du "Joker", lui qui venait de planter de 53 points dans le Game 4, soldé par une défaite. « J'observe simplement ce que le match me donne. Aujourd’hui, j’ai ouvert le jeu pour les autres, j’ai essayé de me détendre et j’ai attendu que le jeu vienne à moi. »

Avec Jokic en mode "tour de contrôle", les Nuggets n'ont jamais véritablement tremblé, et ils ont collé deux uppercuts à chaque début de mi-temps pour passer une soirée tranquille. « La différence, c’est qu’on a été agressif des deux côtés du terrain » poursuit Jokic à propos de la différence avec le Game 4. « On les a sortis de leurs spots préférés, même le « post-up ». Ils n’ont pas pu le faire souvent, mais ils ont tellement de talent que c’est difficile de défendre. Dans le premier quart-temps, on a joué comme si nous étions dos au mur, et c’est comme ça qu’il faut jouer. »

Après dix matches de playoffs, Jokic a déjà compilé 4 triple-double. Seuls Wilt Chamberlain en 1967 et Magic Johnson en 1982 ont fait mieux dans l'histoire.