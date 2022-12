Nikola Jokic rejoint Elgin Baylor et Wilt Chamberlain dans l'histoire

Le triple-double est à la mode depuis plusieurs années, et ce n'est plus une performance rare. La faute à Russell Westbrook, James Harden, Luka Doncic mais aussi Nikola Jokic. Le pivot des Nuggets a d'ailleurs signé cette nuit son 81e en carrière. C'était face aux Hornets, mais ce n'est pas un triple-double comme les autres puisqu'il a cumulé 40 points, 27 rebonds et 10 passes !

Une performance si rare que seuls deux joueurs, ou plutôt deux légendes, avaient compilé de tels chiffres : Elgin Baylor en 1961 et Wilt Chamberlain, à quatre reprises. La dernière fois, c'était en 1968. Cinquante-quatre ans plus tard, Jokic les rejoint dans l'histoire avec cette performance monstre. Trois autres joueurs s'en étaient approchés sans jamais atteindre les 40 points, 25 rebonds et 10 passes dans un match. Il s'agit de DeMarcus Cousins, Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson.