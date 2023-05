Nikola Jokic prêt à affronter les nouveaux Lakers

Comme on se retrouve. Le dernier carré des playoffs 2023 est le même que celui de la « bulle » en 2020 et les Nuggets défieront donc les Lakers en finale de conférence Ouest. Mais Nikola Jokic n’a aucune leçon à tirer de la précédente confrontation à ce stade de la compétition.

« Pour être honnête, je n'en retiens rien. Je ne m'en rappelle pas »…

Le double MVP explique même qu’il n’y a pas grand-chose à retirer des confrontations entre les deux équipes cette saison, car les duels ont eu lieu avant la trade deadline, Los Angeles ayant considérablement modifié leur effectif en février, avec notamment le départ de Russell Westbrook…

"Nous n'avons pas joué les Lakers dans cette configuration. Donc ça va vraiment être une nouvelle équipe pour nous, où tout va probablement être nouveau, différent. Ils jouent de façon incroyable dans ces playoffs. Depuis la trade deadline, ils jouent vraiment bien ».

Néanmoins, Nikola Jokic assure que les Nuggets sont beaucoup mieux armés.

"Nous sommes plus expérimentés. Nous sommes déjà passés par là. Nous sommes peut-être un peu plus, pas concentrés, mais nous jouons dans des environnements différents de celui de la bulle. Je pense donc que nous sommes plus expérimentés et que nous jouons un peu plus ensemble".