Nikola Jokic pas intéressé par le trophée de MVP

C’est la nuit prochaine que la NBA va annoncer le nom du MVP de la saison régulière. Joel Embiid est le grand favori pour l’emporter, le pivot des Philadelphia Sixers ayant fini très fort la campagne. Nikola Jokic aurait bien pu prétendre au triplé mais la fin de saison contrastée des Denver Nuggets l’a un peu plombé, ainsi qu’une certaine lassitude des votants… et une campagne de dénigrement qui a parfois flirté avec la limite.

« C'est comme ça, et je n'y pense même pas » a-t-il ainsi répondu sur l’annonce de ce trophée, se déclarant pas du tout intéressé par l’annonce. "J'espère qu'il fera beau, comme ça, j'irai à la piscine."

"Ce n'est pas un hasard s'il est MVP" rappelle son coach, Mike Malone alors que son leader a compilé 39 points et 16 rebonds dans le Game 2 face aux Suns. "Il peut prendre un match à son compte. Il peut vous dominer de bien des manières. J'aime quand un joueur peut aller au cercle, et qu'il impose sa volonté... J'aime quand il est agressif."

Pour Mike Malone, Nikola Jokic est de toute façon le meilleur joueur de la ligue.

"S'il le gagne, nous serons très contents pour lui, et on va célébrer ça car c'est un immense accomplissement. Peu de joueurs dans l'histoire ont gagné trois trophées de MVP de suite. S'il n'est pas élu, je le prendrai tout de même dans mes bras, et je lui dirai qu'à mes yeux, il est le MVP."