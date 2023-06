Nikola Jokic, MVP des Finals 2023

C'est une première pour un pivot depuis 2002 ! C'est dire si c'est un exploit dans cette NBA moderne qui fait la part belle aux ailiers et aux arrières. Cette nuit, Nikola Jokic a remporté son premier titre NBA, et sans surprise, les journalistes l'ont désigné MVP des Finals 2023. Le Serbe a compilé avec 30.2 points, 14.0 rebonds et 7.2 passes de moyenne.

Nikola Jokic devient le premier joueur de l’histoire, sélectionné au second tour de la Draft, à remporter les trophées de MVP et de MVP des Finals. Il est donc le premier pivot à remporter ce trophée depuis le Shaq en 2002 ! Il est aussi le 6e joueur, né à l'étranger, à être élu MVP des Finals après Hakeem Olajuwon, Tim Duncan, Tony Parker, Dirk Nowitzki et Giannis Antetokounmpo.

Pour compléter le tableau, Nikola Jokic est le premier joueur de l'histoire à terminer les playoffs comme leaders aux points, aux rebonds et aux passes, avec 600 points, 269 rebonds et 190 passes. Il finit ces playoffs 2023 avec 30.0 points, 13.5 rebonds et 9.5 passes par match. Il ne lui a pas manqué grand chose pour finir en triple-double. Peut-être l'année prochaine pour le doublé... Rappelons qu'il n'a que 28 ans !