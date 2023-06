Nikola Jokic : "Le basket n’est pas ma priorité dans la vie"

C'est aujourd'hui que les Nuggets vont parader dans les rues de Denver pour fêter le premier titre NBA de leur histoire. La franchise a attendu 47 ans pour remporter son premier titre, et c'est un record ! A sa tête, Nikola Jokic, l'anti-star par excellence. Le Serbe, élu MVP des Finals, ne pense qu'à une chose : rentrer chez lui en Serbie car il a une course de chevaux ce week-end !

Mais au micro d'ESPN, il savoure, à sa manière, ce premier titre de champion NBA. « Tout est bien ! Vous savez, quand vous visez un objectif, je pense vraiment que ce n’est qu’une question de parcours… Une question de défaites, de pression, de stress, et de douter de soi… Quand on gagne, on atteint cet objectif, et c’est un tout. On se détend alors. »

Difficile de faire plus détendu que Jokic en NBA. Placide, le double MVP n'est jamais dans l'excès, et ne comptez pas sur lui pour s'enflammer sur son premier trophée des Finals NBA. « Je pense que je peux faire encore mieux, il faut continuer de faire des sacrifices. Mais le basket n’est pas ma priorité dans la vie. C’est juste quelque chose dans lequel je suis bon. Je suis heureux sur le plan collectif. Si j’étais quelqu’un d’individualiste, j’aurais fait un autre sport. »

Ce qu'il retient, c'est que les Nuggets sont arrivés au sommet en s'appuyant sur un noyau fort, avec Mike Malone comme entraîneur, Jamal Murray comme meneur et donc lui comme "franchise player". Ce trio tire la franchise vers le haut, et même le sommet. « J’ai vraiment confiance en eux, et je pense que c’est le plus important. C’est comme ça qu’on gagne. Jamal a été blessé, il pensait qu’il allait être transféré… Il jouait mal, et les médias disaient des trucs sur lui… Mais il a prouvé que les gens avaient tort. Il a prouvé qu’il pouvait mener une équipe au titre. »