Nikola Jokic et Jamal Murray beaucoup trop forts pour le Heat

Le Heat commence bien la rencontre avec un danger qui vient de partout. En face, les Nuggets tiennent grâce à Nikola Jokic et surtout Jamal Murray, qui enchaîne les paniers. Les deux joueurs inscrivent 18 des 24 premiers points de leur équipe. Les joueurs de Denver enfoncent ceux du Heat et dominent près du cercle. Après le premier quart-temps, aucune formation n'a fait la différence (24 partout).

Le Heat monte d'un cran en deuxième quart-temps, Caleb Martin se montre notamment, mais avec les premiers shoots à 3-pts de l'équipe et un Christian Braun actif, Denver répond et passe devant. Les tirs primés de Murray et un dunk de Aaron Gordon donnent l'avantage avant la pause (48-53). Les hommes de Mike Malone enfoncent le clou dès le début de seconde période, avec un 6-0.

Jokic et Murray sont toujours aussi bons et le Heat accuse dix points de retard. Puis presque vingt après le show Braun, qui déborde d'énergie en attaque et en défense. Miami répond timidement en fin de quart-temps pour revenir à 14 points, mais les Nuggets ont clairement la main sur la rencontre avant le dernier acte (68-82). Jimmy Butler et Bam Adebayo (50 points à eux deux) sont trop seuls pour alimenter la marque.

Le Heat sera en grande difficulté pour marquer dans les dernières minutes et ne peut donc pas revenir. Denver était clairement trop fort et s'impose 94-109, reprenant ainsi l'avantage dans cette série (2-1). Nikola Jokic et Jamal Murray ont été immenses avec 32 points, 21 rebonds et 10 passes pour le premier, 34 points, 10 rebonds et 10 passes pour le second. Jamais dans l'histoire de la NBA, deux joueurs n'avaient réussi un triple-double avec au moins 30 points dans un même match !