Nikola Jokic et Jalen Brunson au top en février

Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Donovan Mitchell… La concurrence était rude à l’Est mais c’est Jalen Brunson qui a récupéré le trophée de meilleur joueur du mois de février. Ce titre, son premier en carrière, vient récompenser sa réussite sur le plan collectif avec les Knicks - 9 victoires en 11 onze matchs - et sur le plan personnel : 27.3 points, 6.0 passes et 4.3 rebonds de moyenne, à 53% au shoot, 43% à 3-points et 78% aux lancers.

De l’autre côté du pays, la NBA n’a pas fait dans l’original en choisissant Nikola Jokic, déjà lauréat en janvier et susceptible de remporter un troisième titre de MVP de suite. En concurrence avec Damian Lillard, De’Aaron Fox ou Klay Thompson notamment, le pivot a guidé les Nuggets vers un tout aussi bon bilan de 9 victoires pour 3 défaites, tout en tournant avec un triple-double de moyenne : 22.6 points, 14.2 rebonds et 10.2 passes de moyenne, à 64% au shoot, 50% à 3-points et 81% aux lancers.

Côté rookies, la grande ligue a récompensé le débutant du Magic et favori pour le titre de rookie de l’année, Paolo Banchero (16.6 points à 37% de réussite, 7.5 rebonds et 3.3 passes en février), ainsi que celui du Jazz, Walker Kessler (10.6 points à 69%, 11.4 rebonds et 3.2 contres).

Enfin chez les coachs, le trophée du mois à l’Est revient logiquement à Mike Budenholzer dont l’équipe des Bucks a terminé invaincue avec 10 victoires en autant de rencontres. Une série désormais à 16 succès de suite qui a permis aux champions 2021 de récupérer le meilleur bilan de la ligue. À l’Ouest, le coach des Kings Mike Brown est distingué grâce à un bilan de 8 victoires et 4 défaites.