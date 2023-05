Nikola Jokic enchaîne les triple-double

Auteur de 29 triple-double en saison régulière, Nikola Jokic ne faiblit pas dans ces playoffs, et cette nuit, dans la deuxième manche face aux Lakers, il a signé son 7e triple-double de cette édition 2023. Avec 23 points, 17 rebonds et 12 passes, il égale le record établi par Wilt Chamberlain en 1967, et il l'égale même doublement puisque cette nuit, il a signé son 4e triple-double de suite ! C'est un record NBA.

En carrière, Jokic en est à 13 triple-doubles en carrière en playoffs. C'est un de plus que Russell Westbrook et seuls Magic Johnson (30) ainsi que LeBron James (28) font mieux dans l'histoire. A 28 ans, le Serbe a encore plusieurs années devant lui pour les rattraper, voire les dépasser. « Pour ceux qui l’ignorent, c’est son 13e triple-double » a rappelé Mike Malone aux journalistes. « C’est juste incroyable ce qu’il continue de faire, chaque soir, dans la plus grande compétition au monde… »

Mais Jokic, comme les Nuggets, reste un joueur sous-estimé. Il ne fait jamais de bruit dans les médias. Il ne parle pas beaucoup. C'est peut-être pour ça que la presse lui a préféré Joel Embiid comme MVP cette saison. Mais il ne changera pas. « On n’a pas besoin des médias. On n’a pas besoin de leur attention. Nous, on se contente d’essayer de gagner des matches. On est calme, on ne parle pas beaucoup… Peut-être que certains le font, mais on ne fait pas de trash-talking, et tout ça. »