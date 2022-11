Nikola Jokic dépasse Wilt Chamberlain au classement des triple-double

Depuis quelques années en NBA, et avec l'importance capitale prise par le shoot à 3-pts, le jeu est de plus en plus offensif et rythmé. Une des conséquences de cette tendance, c'est l'explosion des triple-double. C'est-à-dire les rencontres où un joueur compile au moins 10 unités dans trois catégories statistiques : 10 points, 10 rebonds et 10 passes par exemple.

Russell Westbrook a enchaîné les saisons en triple-double de moyenne (!) et en quelques années seulement, il est devenu le recordman dans ce domaine, avec 194 déjà enregistrés. Parmi les joueurs en activité, seul LeBron James, en plus de son coéquipier des Lakers évidemment, a franchi la barre des 100 triple-double. Mais un homme avance à grands pas dans cette direction : Nikola Jokic.

Le pivot des Nuggets a réussi le troisième de sa saison contre le Thunder et c'est le 79e de sa carrière. Si bien qu'il vient de dépasser une véritable légende de la ligue, l'homme qui a marqué 100 points, Wilt Chamberlain, au classement. Il prend ainsi la sixième place et devient le pivot le plus prolifique dans cet exercice de l'histoire de la NBA ! "C'est plaisant", a-t-il réagi après la rencontre dans son style toujours si discret, avec un ballon signé par tous ses coéquipiers dans les mains. "Ce n'est pas seulement mon succès, car je ne peux rien faire sans mes coéquipiers. Ainsi, si je retrouve ce ballon dans un placard un jour, je pourrais me souvenir de ceux avec lesquels j'ai joué."

Le double MVP en titre va sans nul doute encore grimper dans ce classement dans les mois et années à venir. Pour deux raisons principales. D'abord sa moyenne de triple-double depuis quelques saisons : il en compile une quinzaine par an depuis 2017. Puis son jeune âge puisque rappelons qu'il n'a pas encore 28 ans...