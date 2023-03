Nikola Jokic dans le club fermé des 100 "triple-double" en carrière

Ils n'étaient que cinq jusqu'à hier, et ce club fermé des joueurs à 100 "triple-double" et plus s'est agrandi mardi soir. Face aux modestes Rockets, Nikola Jokic a signé son 24e triple-double de la saison, mais c'est aussi et surtout son 100e en carrière. C'est un véritable exploit quand on sait qu'il est pivot, mais aussi qu'il n'a que 28 ans !

Dans ce "club très fermé", il rejoint Russell Westbrook (198), Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107) et LeBron James (106), et à ce rythme là, il devrait dépasser Kidd et LeBron d'ici la fin de saison ! « C’est pas mal pour quelqu’un qui ne pense qu’à ses stats… » a chambré Jokic en apprenant qu'il venait de signer son 100e triple-double en carrière. « J’apprécie notre manière de jouer, et c’est ce que j’apprécie d’abord. Quant à tous ces exploits, ces récompenses, ces contrats ou autres… Je ne veux pas dire que ça vient naturellement mais ce ne sont pas des objectifs à la base. C’est vraiment agréable. Mais je pense que ça l’est surtout quand on termine sa carrière et qu'on prend du recul pour voir ce qu'on a accompli ».

Pour son coach, Mike Malone, la performance est d'autant plus remarquable que Jokic s'inscrit d'abord dans un collectif. Cette nuit, il n'a shooté que 11 fois. Il ne tire jamais la couverture à lui. Le Serbe est l'altruisme incarné. "Parce que j’ai grandi dans ce milieu et que les choses peuvent changer rapidement, je m’assure de savourer tout ce qu’il fait. Le fait qu’il soit mentionné au milieu de toutes ses performances historiques vous rappelle juste que nous sommes si privilégiés d’avoir un gars comme Nikola" rappelle le coach de Denver. "C'est quelqu’un de si talentueux, qui accomplit toutes ces choses sur le terrain… Mais la chose la plus importante et la plus impressionnante à propos de Nikola, c’est qu’il est si humble. C’est une personnalité unique qui ne cherche pas l’attention ou les compliments. Il veut juste faire ce qu’il aime et aider cette équipe à gagner son premier titre"..