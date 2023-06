Nikola Jokic a progressé en défense

« Tout le monde regarde son jeu offensif mais c’est un sacré défenseur aussi. » Le compliment est de Jimmy Butler et vise Nikola Jokic. Le double MVP est en effet d’abord connu comme étant la plaque tournante du jeu offensif des Nuggets. Mais le pivot a aussi fait des progrès de l’autre côté du terrain.

Dernière illustration en date : lors du match 3 des finales NBA, où il a gobé 21 rebonds et contré 2 tirs, le Heat a seulement shooté à 3/19 face au Serbe, dont un triste 1/10 pour le seul Bam Adebayo. « Pour dire la vérité, je n’ai pas eu d’impact sur chacun des tirs, relativise le joueur des Nuggets. Mais j’essaie simplement de mettre mes adversaires dans de mauvaises conditions, qu’ils prennent les tirs qu’ils ne veulent pas prendre parce que je les conteste. Je ne veux pas donner de tirs faciles. C’est ça ma priorité. »

Et la « priorité » des Nuggets est maintenant de changer le discours sur sa défense, peu réputée au début de sa carrière. « On essaie de changer cette petite musique sur lui, comme quoi il ne défend pas, lâche Jamal Murray. Il est intelligent, il a des mains incroyables, un gros timing, il prend des rebonds, se place bien. Il a tout ça. Ce n’est pas qu’une question de détente ou de contrer des tirs. Il s’agit aussi de savoir se placer sur le parquet, ce qui reste la moitié du travail à faire. Ce qu’il lui manque, il le compense. Sur pick-and-roll, c’est un énorme défenseur. »

« Beaucoup de personnes se contentent d’un rapide coup d’œil pour juger si Nikola est un bon défenseur ou pas. C’est injuste, il faut aller au-delà de ça, réclame leur coach, Mike Malone. Il faut voir toutes les choses qu’il fait. Il a de bonnes mains, il anticipe bien, il est très intelligent. Il a contesté 21 tirs dans le Game 3, il a été omniprésent durant toute la rencontre. Va-t-il contrer un tir au-dessus du cercle ? Non et il faut arrêter de s’attendre à ça. Mais si on regarde de près, c’est un bon défenseur, qui le fait avec son intelligence et sa lecture, que beaucoup n’ont pas. »