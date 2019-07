Nike porte plainte à son tour contre Leonard

C’est la guerre entre Kawhi Leonard et Nike. Alors que le nouvel ailier des Los Angeles Clippers a déjà déposé plainte contre son ex-équipementier, qu’il accuse d’utiliser sans son accord un logo qu’il aurait lui-même inventé, la marque à la virgule a décidé de répliquer en attaquant à son tour en justice le MVP des dernières finales pour "violation du droit d’auteur, rupture de contrat et fraude".

Le "Klaw", nom donné à ce symbole, représente une main formée par les initiales du joueur et son numéro, "KL2". Croquis à l’appui, le tout récent champion NBA avec les Toronto Raptors affirme qu’il est à l’origine de ce logo, qu’il a déposé en novembre 2018, et en revendique donc la paternité pour pouvoir l’utiliser librement avec ses nouveaux sponsors, New Balance en tête. Ce que Nike conteste.

JUST IN: Nike fires back at Kawhi Leonard, say they own his logo, say his use of it is in breach of their contract, which expired in September (H/T @JoshGerben) pic.twitter.com/0b1i4Ooj2k — Darren Rovell (@darrenrovell) July 18, 2019

"Kawhi Leonard cherche à réécrire l'histoire en affirmant qu'il a créé le logo, mais ce n'est pas lui, indique la firme américaine dans sa requête déposée au tribunal du district sud de la Californie. Le design du 'Klaw' a été créé par une équipe talentueuse de concepteurs Nike, comme il l'a lui-même précédemment admis." Le "Swoosh" fait ici référence à une interview datant de 2014.

"Je ne suis pas un artiste du tout"

Dans un entretien accordé alors au site NiceKicks.com, l’ancienne star des San Antonio Spurs avait expliqué avoir "eu l’idée" d’intégrer ses initiales dans le logo et "rédigé le brouillon". "Je l’ai envoyé et Jordan Brand l’a fait, avait-il développé. J’en accorde tout le mérite à l’équipe Jordan Brand car je ne suis pas un artiste du tout. Ils l’ont affiné et l’ont rendu plus beau que je ne le pensais."

Suffisant aux yeux de Nike pour prouver sa bonne foi dans cette affaire. "Malgré les dispositions du contrat relatives à la propriété intellectuelle auxquelles il a souscrit, et malgré sa reconnaissance publique antérieure du fait que Nike est l'auteur du ‘Klaw’, Kawhi Leonard a maintenant décidé que lui-même et non Nike était le propriétaire légitime du logo", écrit la marque dans sa plainte.

"Il accuse aussi Nike d’avoir commis une fraude en déposant son design au Bureau du droit d’auteur, poursuit-elle. En outre, Kawhi Leonard a continué à utiliser et à reproduire le motif, sans l'autorisation de Nike, sur ses vêtements non-Nike portés publiquement et a l’intention d’exploiter commercialement ce design sur des produits autres que ceux de Nike." La balle est dans le camp de la justice.