Nicolas Batum : « On marque un peu l’Histoire »

C’est au Palais des Sports Marcel-Cerdan de Levallois que les Hornets et Nicolas Batum sont venus rencontrer la presse ce mercredi. A deux jours de disputer le NBA Paris Game face aux Milwaukee Bucks, l’ambiance était détendue au sein de l’effectif de Charlotte, et avant une session d’entraînement sous forme de décrassage, Nicolas Batum s’est confié sur le match à venir mais aussi sur celui qui sera la grande attraction de cet évènement : Giannis Antetokounmpo.

Venir jouer pour la première fois de l’histoire une rencontre de saison régulière en France, cela n’arrive pas tous les jours. Et la franchise de Michael Jordan a évidemment une tête d’affiche de choix avec Nicolas Batum dans ses rangs. Entouré de nombreux micros, le Tricolore s’est réjouit de promouvoir le « NBA Circus » dans l’hexagone.

"C’est un match officiel (de saison régulière) et c’est la première fois que cela arrive en France. C’est vraiment un évènement particulier et on est assez fier de cela. La NBA est très populaire en France, c’est une bonne chose pour le public qu’un match se déroule ici et j’espère que cela deviendra un rendez-vous régulier dans les prochaines saisons parce que le public français le mérite."

Batum, 17 ans après

Un public qui découvrira, pour certains, pour la première fois un match NBA de ses propres yeux. Une expérience et un souvenir encore vif dans l’esprit de l’ailier. Le tout premier match NBA que j’ai vu « en live », c’était déjà ici à Paris en 2003, entre les Spurs et les Grizzlies. J’avais 14 ans et j’étais assis tout en haut des tribunes. 17 ans plus tard, être sur le terrain, c’est un moment assez particulier. Finalement, on marque un peu l’Histoire et c’est une petite fierté. Pour le moment, la saison de Charlotte est en dents de scie (12ème de la Conférence Est avec 15 victoires pour 30 défaites) et si les Playoffs ne sont pas encore hors de portée, il va falloir vite enchaîner des bonnes séries pour se rapprocher du Top 8. Alors évidemment, couper la routine et se déplacer dans la capitale peut apporter une énergie supplémentaire aux Frelons. Et tant pis si cela passe par affronter la meilleure franchise de la Ligue et le MVP en titre.

« La révolution » Antetokounmpo

"Venir ici à Paris, c’est aussi un moyen de se regrouper pour l’équipe, de se retrouver et amener une nouvelle excitation pour le match de vendredi. Ça ne sera pas un match facile pour nous mais c’est bien que le public français puisse voir en personne ce type de joueur qu’est Giannis Antetokounmpo. Il est en train de marquer les esprits, de marquer l’Histoire.

A sa façon, il révolutionne un peu le jeu avec sa taille, son physique, son côté athlétique et le sens du jeu qu’il possède : c’est assez nouveau quand même. Il est unique. Avec lui, il n’y a pas de position sur le terrain. C’est simplement un joueur de basketball. Son shoot est de plus en plus fiable en plus… il va devenir une machine totalement inarrêtable ! Pour le moment, il est le MVP de la saison. On prépare ce match comme n’importe quel autre. Comment arrêter Giannis ? Depuis deux ans, personne n’a la réponse. Et il sera bien difficile de la trouver vendredi.