Nicolas Batum fête son retour dans le cinq de départ

Couteau-suisse en sortie de banc, Nicolas Batum ne sera plus remplaçant. Avant la rencontre face aux Bulls, Tyronn Lue a annoncé qu'il avait décidé de changer ses plans pour la fin de la saison puisque le Français va débuter au poste 4, aux côtés d'Ivica Zubac, et il prend ainsi la place de Marcus Morris, très décevant. C'est désormais Robert Covington qui sera le 6e ou 7e homme de l'équipe pour apporter de la défense et des 3-points.

Cette titularisation s'accompagne d'une prestation remarquable des Clippers, mais aussi de Nicolas Batum, puisque les coéquipiers de Kawhi Leonard se sont facilement imposés face aux Bulls (124-112) en signant, tout simplement, leur meilleure performance collective de la saison : 41 passes décisives sur 48 paniers ; 7 joueurs à 10 points et plus. "Batman" y a largement contribué avec 24 points à 8 sur 10 à 3-points. Ce sont ces deux meilleures marques de la saison.

« C’est comme ça qu’on doit jouer, surtout sans Paul (George). On doit trouver un moyen d’impliquer tout le monde pour que ça donne du bon basket » a réagi le Français en conférence de presse. « On doit prendre de bonnes habitudes car les playoffs sont dans six matches ».

Souvent en bout de chaîne pour des tirs sans opposition, le Français remercie ses meneurs de jeu et leur agressivité . « C’est énorme pour nous car c’est le type de basket qu’apprécie Kawhi (Leonard) avec du rythme, la recherche du joueur suivant… Pour moi, c’est génial et ça commence par la défense, et ça profite à Eric (Gordon) et moi. Il n’y a rien de dingue derrière tout ça, et je me suis retrouvé grand ouvert sur chacun de mes tirs. »