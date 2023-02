Nicolas Batum favorable à l'arrivée de Russell Westbrook

« Je l’accueillerais à bras ouverts. » Voilà ce que promet Nicolas Batum à Russell Westbrook si ce dernier venait à rejoindre les Clippers dans les prochains jours. Celui-ci vient d’être impliqué dans un échange avec plusieurs meneurs de jeu et est officiellement sous contrat avec le Jazz pour le moment mais sans la certitude de jouer dans l'Utah.

« Je sais qui il est : c’est un grand joueur. Il peut nous aider, notre équipe et notre situation est différente (des Lakers). Peut-être que c’est le meilleur contexte pour lui, on ne sait jamais. Si (nous le signons), je serais plus qu’heureux. C’est un Hall of Famer, un MVP… On ne peut pas vraiment dire non (à quelqu’un de ce calibre). Puis les Clippers m’ont donné une chance après ce qui m’est arrivé à Charlotte… », poursuit le Français.

Un bon moyen de rappeler son parcours personnel. L’ailier tricolore était en effet au fond du trou sportivement à la fin de son mandat à Charlotte. Mais en arrivant à Los Angeles, il s’est offert une seconde jeunesse, avec un nouveau rôle et des responsabilités.

« Je comprends la situation dans laquelle il se trouve depuis deux ans et je ne le tiens pas comme responsable. J’étais étiqueté comme le pire joueur de la ligue avant d’arriver chez les Clippers…, se souvient « Batman » en exagérant. Certaines situations fonctionnent pour vous et d’autres non. Pour autant, ça ne définit pas le joueur que vous êtes et ça ne reflète pas toute votre carrière. »