Nicolas Batum est content de voir Victor Wembanyama aux Spurs

Sauf scénario improbable, Victor Wembanyama sera le premier choix de la Draft 2023 et comme ce sont les Spurs qui auront le luxe de parler les premiers ce soir-là, le jeune talent devrait atterrir dans le Texas. Pour Nicolas Batum, voir le prodige français suivre les pas de Tony Parker, c'est logique.

« Le truc avec la NBA, c’est que c’est toujours du story-telling », explique-t-il dans le podcast This League Uncut. « C’est comme lorsque Dirk Nowitzki s’apprêtait à prendre sa retraite, il y a eu un Luka Doncic qui est arrivé aux Mavs. Avec Vic, on le savait déjà l’an dernier qu’il allait finir par atterrir aux Spurs. Je ne dis pas que la lottery est truquée, je ne dis pas ça. Mais la NBA est tellement folle de ce genre de choses, ce story-telling. Tout est question de destin dans cette ligue. »

C'est logique et c'est aussi la destination idéale puisque San Antonio possède une franchise sérieuse avec un grand coach, Gregg Popovich et une belle histoire. « C’est le spot parfait », poursuit Batum. « Tony est parti. Tony est le plus grand joueur français de tous les temps. Si tout se passe bien pour lui, il pourrait bien être le prochain. Il va devoir marcher dans les pas de Tony, après ce que Tony a fait pour sa franchise, c’est un sacré défi pour lui. Dire : ‘Ok, Tony a été six fois All-Star, il a quatre bagues et son maillot a été retiré. Fais mieux que lui. Fais mieux que ça’. »

Même si les attentes sont énormes, l'ailier des Clippers prévient qu'il faudra néanmoins être patient avant de voir Victor Wembanyama dominer la ligue, comme il l'a fait en France cette saison. « Oui, ça va être dur pour lui de s’adapter. Mais donnez-moi le nom d’un autre joueur de 19 ans, de sa taille, avec cette palette. Et ils sont tous passés par là. Tous ! Donc il y aura des ajustements sur le plan physique, c’est sûr, mais quand il aura 22-23 ans, ça pourrait être dingue. »