Nick Nurse remplace Doc Rivers aux Sixers

A Philadelphie, un ancien champion NBA remplace un ancien champion NBA... Titré à la tête des Raptors en 2019, Nick Nurse prend la suite de Doc Rivers sur le banc des Sixers. Démis de ses fonctions après cinq années passées sur le banc de Toronto, Nurse était l'un des techniciens les plus courtisés du mois de mai, et selon ESPN, il a choisi les Sixers pour deux raisons.

D'abord pour la perspective de travailler avec Joel Embiid, le MVP 2023, mais aussi pour retrouver Daryl Morey. En effet, les deux hommes se sont connus aux Rockets en 2011. L'actuel président des Sixers était alors GM de Houston, et il avait engagé Nurse pour coacher leur équipe de G-League, les Rio Grande Valley Vipers. Formation que Nurse avait menée au titre un an plus tard.

Engagé ensuite comme assistant aux Raptors, Nurse en avait pris les commandes cinq ans plus tard,; et dès sa première saison, il offre au Canada et à Toronto son premier titre NBA. C'était en 2019, et son bilan comme "head coach" reste remarquable avec donc un titre et trois qualifications en playoffs.

A Philadelphie, il va tenter de relever un énorme défi : ramener un titre NBA après 40 ans d'attente ! Il pourra compter sur le meilleur joueur de la saison dans ses rangs. En revanche, ce n'est pas sûr qu'il puisse s'appuyer sur James Harden puisque l'ancien MVP a la possibilité de tester le marché des transferts, et on l'annonce de retour aux Rockets.