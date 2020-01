New Orleans : Zion Williamson devrait débuter le 22 janvier

Reportés à plusieurs reprises, les grands débuts NBA de Zion Williamson sont prévus pour très bientôt ! Le n°1 de la dernière Draft, extrêmement attendu par les fans et les observateurs, devait être absent pendant les six à huit premières semaines de la saison NBA en raison d’une déchirure d’un ménisque du genou droit. Puis les médias américains ont parlé d’un retour en janvier, pourquoi pas ce jeudi contre Utah, mais c’est finalement pour le mercredi 22, lors de la réception de San Antonio, que son retour est prévu. C’est en tout cas ce qu’a annoncé David Griffin, le vice-président des New Orleans Pelicans en charge des opérations basket, ce mercredi. Zion Williamson (19 ans, 1,98m, 129kg) a repris l’entraînement collectif le 7 janvier, mais le staff ne l’estime pas encore prêt à disputer un match. Son retour fera le plus grand bien aux Pelicans, actuels avant-derniers de l’Ouest avec 15 victoires pour 26 défaites. Rappelons que lors de la pré-saison, Zion Williamson avait montré une partie de son potentiel, en signant une moyenne de 23,3 points et 6,5 rebonds en quatre matchs.