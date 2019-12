New Orleans : Toujours pas de date de retour pour Williamson

Les journéess filent, la fin d'année (civile) approche, et Zion Williamson se fait toujours désirer... Blessée au genou droit pendant la préparation à quelques jours pour la NBA de reprendre ses droits puis opérée dans la foulée, fin octobre, la nouvelle petite star annoncée de la Ligue n'a toujours pas rejoué alors que la saison a débuté depuis maintenant plus de deux mois. A chaque jour qui passe, du côté de la Nouvelle-Orléans, on se prend à rêver d'apprendre que le phénomène Williamson puisse enfin faire ses grands débuts en NBA. Pour l'instant, cela n'en prend toujours pas le chemin. Mardi soir en marge de leur treizième défaite de suite, les Pelicans, désormais avant-derniers de la Conférence Ouest, ont annoncé à leur grand regret qu'ils ne pouvaient toujours pas donner de date de retour pour celui que les spécialistes voient déjà plus fort que LeBron James. Le dunkeur fou aux qualités athlétiques assez inimaginables avait été annoncé absent huit semaines dans un premier temps. Puis, il avait été question d'un come-back sur les parquets avant la fin de l'année 2019.

« Si la situation est plus inquiétante que prévu pour Zion... »

Mardi, il n'était même plus question de pronostiquer la date de retour du numéro 1 de la dernière draft, mais uniquement de se féliciter qu'il était sur la bonne voie. En tout cas dans les discours officiels. « Zion a fait de très bons progrès, a ainsi assuré le propriétaire de la franchise de la Nouvelle-Orléans. Nous sommes très excités de le voir reprendre doucement l'entraînement, même s'il n'est pas encore prêt à rejouer. C'est un moment décisif. Si la situation est plus inquiétante que prévu, nous nous en rendrons vite compte. Nous avons besoin de lui. » Pas trop vite, espérons-le pour les Pelicans, car le retour du petit prodige de 19 ans (si retour il y a un jour, vu que tous les scénarios, y compris les pires, sont aujourd'hui envisageables étant donné le flou atour du dossier) est maintenant différé à... 2020. Et plus avant.