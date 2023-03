Nerlens Noel prend la direction de Brooklyn

Nerlens Noel n'a clairement pas réussi son passage chez les Pistons cette saison. Peu utilisé par Dwane Casey, il n'a compilé que 2.3 points et 2.6 rebonds de moyenne en seulement 14 matches joués. La franchise du Michigan a toujours préféré donner des minutes à ses jeunes intérieurs comme James Wiseman, Jalen Duren ou Isaiah Stewart.

Le pivot de 28 ans avait donc négocié et conclu son départ ces derniers jours. On apprend désormais qu'il va rebondir du côté de Brooklyn. Une destination enviable pour lui puisque les Pistons squattent les dernières places de la ligue alors que les Nets, installés à la sixième place de la conférence Est, sont en course pour disputer les playoffs ou au moins le « play-in ».

Pour la franchise aussi c'est une bonne pioche. Quand il est à son meilleur niveau, ce qui n’est plus vraiment le cas depuis sa saison à New York en 2020/2021, Noel est un excellent défenseur. Et comme les Nets souffrent à l'intérieur, surtout au rebond, avec ses qualités, l'ancien de Philadelphie et de Dallas peut devenir le parfait remplaçant de Nic Claxton.