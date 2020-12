Plus que quelques jours avant le tout début de la pré-saison de NBA, prévue dès ce vendredi. Du côté des Los Angeles Lakers, tenants du titre, les deux stars de la franchise californienne ne devraient toutefois pas être de la partie, pour le début de cette préparation, à partir de ce dimanche les concernant, contre les grands rivaux des Clippers. En effet, LeBron James et Anthony Davis, qui ont bénéficié de moins de deux mois de repos, devraient ainsi être ménagés, comme l'a annoncé l'entraîneur de l'équipe, à savoir Frank Vogel, et ne pas disputer de rencontres servant à préparer le début de la prochaine saison régulière de la prestigieuse Ligue de basketball, programmé pour le 22 décembre prochain. Dans des propos retranscrits par le site internet Basket USA, Vogel a ainsi notamment déclaré : « On n'a pas encore pris de décision mais je dirais que c'est peu probable qu'ils jouent. »

Davis : « Avant de jouer, je veux être certain de pouvoir le faire »

De son côté, Anthony Davis s'est lui aussi exprimé : « Avant de jouer, je veux être certain de pouvoir le faire. Je ne veux rien précipiter. Malheureusement, on a vu comment ça s'est passé en NFL sans présaison et une saison raccourcie, avec beaucoup de blessures. On ne veut pas la même chose. Donc, je vais me préparer comme il faut. Le coach fait du super boulot avec l'équipe, pour nous préparer comme il faut. Je me sens bien, physiquement je suis bien, mais dans le même temps, je dois tenir compte de ce qu'on me dit, qu'il s'agisse de mon préparateur physique, du staff, des coachs, et qui me disent de ralentir... » Par conséquent, et comme c'est souvent le cas d'ailleurs pour n'importe quelle franchise de la Ligue, les Los Angeles Lakers devraient faire confiance, notamment, à leurs recrues, afin de disputer ces fameuses rencontres de préparation. Ce mercredi, l'ensemble de l'équipe a obtenu sa journée de repos.