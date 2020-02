NBA : Zion Williamson peut-il être Rookie de l’Année ?

Oui car Zion est en mode record

Depuis ses débuts le 22 janvier, l’ex-superstar de Duke est un mini ouragan dans la Ligue. Avec 22.1 pts à 57.6% au tir (en seulement 27 minutes par match), l’ailier s’est très vite mis dans le bain du monde professionnel. Sur ces 10 premières rencontres, Zion Williamson s’est même permis de devenir le troisième rookie de l’histoire à marquer au moins 20 points sur 7 de ses 10 premiers matchs en carrière. Une performance d’autant plus notable que depuis son arrivée sur les parquets, New Orleans arbore un bilan équilibré de 5 victoires pour 5 défaites et des succès sur Portland, Boston ou… Memphis !

🏀 #NBAextra

🌟 Zion Williamson déjà dans l'histoire !

👉 7 matchs à +20pts lors de ses 10 premiers matchs en carrière 👊 pic.twitter.com/j3Cxn1DvrR — NBAextra (@NBAextra) February 12, 2020

Oui car la "hype" est très forte

Numéro 1 de la draft 2019 et pressenti pour devenir le nouveau LeBron James de la Ligue, Zion Williamson bénéficie d’un engouement incroyable de la part des médias US. Au point de faire basculer le trophée de ROY en sa faveur ? Peut-être bien. ESPN, TNT, Bleacher Report : tous ont déjà plus ou moins remis sur le devant de la scène un débat que l’on pensait enterrer. Il reste 27 rencontres au phénomène de 19 ans pour installer un peu plus le doute dans les esprits… dont deux parties, les 21 et 24 mars, face aux Grizzlies de Ja Morant !

Non car Ja Morant a pris trop d’avance

Le dragster du Tennessee a prouvé sur ses 48 matchs qu’il mérite amplement le titre de ROY. Statistiquement, le meneur des Grizzlies n’a pas grand-chose à envier au prodige des Pelicans avec 17.6 pts à 49.3% au tir plus 7.1 passes décisives de moyenne. A 20 ans, la rage de vaincre de l’ancien étudiant de Murray State est contagieuse et Morant est un leader naturel sur le terrain pour Memphis. Avec un bilan positif de 28 victoires pour 26 défaites, les Ours se payent même le luxe d’être virtuellement en Playoffs à l’Ouest. Une énorme surprise pour les observateurs, qui prévoyaient une saison régulière en fond de classement pour les Grizzlies.

Non car Zion a raté trop de matchs

En loupant les 44 premières affiches de la saison (plus un autre match le 8 février contre Indiana), Zion Williamson a fortement compromis ses chances de remporter le Eddie Gottlieb Trophy (du nom de l’ancien coach et propriétaire des Philadelphia Warriors). Au maximum, le surpuissant ailier jouera 37 matchs lors de cette campagne, soit moins de 50% des rencontres. C’est très peu, surtout si on se rappelle que les lauréats du Rookie de l’Année avec le moins de matchs à leur actif se nomment Vince Carter (1999) et Patrick Ewing (1986) : les deux hommes avaient tout de même participé à 50 rencontres, avec un temps de jeu (35 min) bien plus conséquent que Zion.