NBA : Zion Williamson, héros de la draft

Le trio de tête de la draft 2019 était annoncé et connu depuis belle lurette. Et c’est donc sans surprise que Zion Williamson a été désigné choix numéro 1, avec comme destination annoncée, les New Orleans Pelicans. L’ailier venu de Duke devient ainsi le 4e joueur de l’histoire de la franchise universitaire a être drafté en première position. Le dernier ? Un certain Kyrie Irving en 2011 (par les Cleveland Cavaliers). Pas plus de surprise pour les 2e et 3e choix, puisque Ja Morant, le meneur des Racers, a été récupéré par les Grizzlies, tandis que RJ Barrett a pris la direction des New-York Knicks.

C’est en réalité derrière que les choses ont pas mal bougé. Le choix numéro 4 est par exemple revenu aux Atlanta Hawks, qui ont mis la main sur De’Andre Hunter. Mais la plus grosse surprise est peut-être venue de Phoenix, avec le choix des Suns de drafter Cameron Johnson. Bien que considéré par beaucoup comme le meilleur shooteur de cette cuvée 2019, le joueur n’est plus vraiment un perdreau de l’année, lui qui a déjà 23 ans. Victime de plusieurs blessures, il n’est pas non plus un gage de sécurité sur un pur plan physique. Quoi qu’il en soit, la franchise de l'Arizona a finalement décidé de le choisir en 11e position.

Le Français Sekou Doumbouya ne fait pas partie du Top 10, mais son nom a été le 15e à être cité. Il prend la direction des Detroit Pistons dont il sera le premier Français de l’histoire à porter le maillot. Enfin, deux joueurs que l’on voyait à meilleure fête ont dû attendre longtemps, très longtemps, avant de savoir où ils joueraient. Brandon Clarke et Nassir Little, respectivement envoyés à Memphis (21e choix) et Portland (25e choix), ont dû être particulièrement déçus de leur soirée. Quant à Bol Bol, le constat a été encore plus cruel, puisqu’il a été pratiquement oublié de ce premier tour, terminant à une sombre 44e place. Il prend la direction de Charlotte.