NBA - Zion Williamson et les Pelicans peuvent-ils le faire ?

Ils s’y voyaient déjà. Dixième de la conférence Ouest lors de l’arrêt de la saison NBA en raison de la pandémie de coronavirus, les Pelicans comptaient bien finir cet exercice en trombe et se qualifier pour les Playoffs. Grâce notamment à un calendrier avantageux qui devait les voir affronter 15 équipes avec des bilans négatifs lors de leurs 18 derniers matchs. Sauf que leur programme a été totalement bouleversé en raison de la crise sanitaire.



Les joueurs de la Nouvelle-Orléans ne disputeront que 8 matchs de saison régulière au Disney World d’Orlando, où la saison va redémarrer, avec 22 franchises sur 30, le 30 juillet. Et une règle instaurée par la ligue pour cette fin de saison inédite pourrait leur être fatale. Car en cas d’égalité entre deux équipes, c’est le pourcentage de victoires qui prévaudra, et non pas les affrontements directs. Ce qui pénalise les Pels (28 victoires-36 défaites), à la lutte avec les Blazers (29-37), qui comptent deux matchs de plus, pour tenter de rattraper l’actuel 8e, Memphis (32-33), ou de décrocher une 9e place qui peut offrir des barrages pour les Playoffs.

"C'était le calendrier le plus facile de la NBA"



"C’est ce qu’il y a de plus décevant dans cette situation. On n’aura pas le même programme, alors qu’on allait attaquer sa partie la plus abordable. C’était même le calendrier le plus facile de la NBA durant cette période", regrette ainsi David Griffin, le patron de la franchise. Il va donc falloir faire avec, pour une équipe métamorphosée depuis l’arrivée de Zion Williamson. Opéré du genou droit en octobre, il n’a effectué ses débuts qu’en janvier et disputé seulement 19 matchs. Mais avec le numéro de la dernière draft, qui tourne à 23.6 points et 6.8 rebonds de moyenne, les Pelicans affichent un bilan positif.



Un véritable phénomène, qui fait aussi exploser les audiences. Et dont la NBA ne pouvait pas se passer à Orlando, ont raillé certains dirigeants d’équipes concurrentes avant l’annonce du programme de la reprise, rapporte ESPN. En Floride, l’ancien de Duke aura en tout cas l’esprit un peu plus libre, après la décision d’une cour d’appel floridienne dans le conflit qui l’oppose à son ancien agent. Cette dernière, Gina Ford, lui réclame 100 millions de dollars pour rupture de contrat, et voulait qu’il ait à répondre d’éventuels avantages en nature reçus avant de rejoindre l’université. Il ne sera donc pas interrogé à ce sujet.